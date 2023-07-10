В махачкалинском «Динамо» рассказали о сотрудничестве с Бердыевым

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о назначении главным тренером команды Курбана Бердыева.

«Пригласили Курбана Бекиевича, потому что понимаем, что поможем друг другу. Понятно, что это удача для нас и что возможности Бердыева далеко не исчерпаны. Верю, что он может сделать ещё одно большое дело — выстроить цепочку от резерва до мастеровитых футболистов. Это будет связано с тем, чтобы как можно больше мальчишек ходили в спортивные школы, чтобы было построено ещё большее количество футбольных полей. Чтобы в Дагестане появилось больше ребят, которых можно довести до уровня Премьер-Лиги и сборных команд. Это было не только наше, но и его пожелание. С Курбаном Бекиевичем у нас совпали интересы, поэтому мы подписали долгосрочное соглашение.

Наш тренерский штаб остаётся, а тех, кого пожелает привести Курбан Бекиевич, примем на работу, чтобы объединить наши усилия. Он сказал, кого хочет видеть в команде. Но пока рано о них разговаривать», – приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».