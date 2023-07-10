Шмаров: даже с приходом Санчеса и Медины «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал слухи, что красно-белые намерены усилить свой состав защитником «Тоттенхэма» Давинсоном Санчесом и хавбеком ЦСКА Хесусом Мединой.
«Сначала нужно дождаться официального подтверждения, чтобы давать какую-то оценку этим игрокам. Но я думаю, что даже с учётом Медины и Санчеса в составе «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство — питерские бразильцы сильнее на дистанции», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».
26-летний парагвайский полузащитник Медина присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.
- 10 июля 2023
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