«Краснодар» собирается подписать защитника сборной Сербии Эраковича — MaxBet

«Краснодар» заинтересован в подписании контракта с защитником сборной Сербии и «Црвены Звезды» Страхиней Эраковичем. Об этом сообщает сербское издание MaxBet.

22-летний Эракович — воспитанник «Црвены Звезды». В минувшем сезоне он принял участие в 47 матчах за команду, в которых отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. В составе сборной Сербии Эракович принял участие в чемпионате мира 2022 года. Всего у него пять матчей за национальную команду.

Сообщается, что подписать Эраковича хочет лично главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, желающий поработать с соотечественником. Эраковичу готовы предложить большее игровое время в «Црвене», чтобы сохранить его в команде.