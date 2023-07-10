«Краснодар» собирается подписать защитника сборной Сербии Эраковича — MaxBet
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«Краснодар» заинтересован в подписании контракта с защитником сборной Сербии и «Црвены Звезды» Страхиней Эраковичем. Об этом сообщает сербское издание MaxBet.
22-летний Эракович — воспитанник «Црвены Звезды». В минувшем сезоне он принял участие в 47 матчах за команду, в которых отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. В составе сборной Сербии Эракович принял участие в чемпионате мира 2022 года. Всего у него пять матчей за национальную команду.
Сообщается, что подписать Эраковича хочет лично главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, желающий поработать с соотечественником. Эраковичу готовы предложить большее игровое время в «Црвене», чтобы сохранить его в команде.
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