«ПСЖ» и «Интеру» предложили подписать Уго Льориса

Стали известны варианты продолжения карьеры французского голкипера лондонского «Тоттенхэма» Уго Льориса. Об этом сообщает «твиттер» Sports Zone.

По информации источника, услуги вратаря были предложены французскому «ПСЖ» и миланскому «Интеру», однако сейчас у Льориса есть только один конкретный вариант продолжения карьеры — саудовский «Аль-Шабаб». Голкипер до сих пор не ответил на официальное предложение саудовцев. Также Льорисом интересуется неназванный английский клуб.

Контракт 36-летнего Льориса с «Тоттенхэмом» рассчитан ещё на один сезон. Вратарь играл за лондонский клуб с 2012 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 3 млн.

За 11 лет в составе «Тоттенхэма» Льорис не выиграл ни одного трофея.

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