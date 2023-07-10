Президент «Торпедо»: спортивного директора мы пока не нашли

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о поисках спортивного директора. Функционер признал, что пока найти подходящего кандидата не удалось.

«Те кандидаты, которых мы хотели, отказываются. Почему? Видимо, у них есть более интересные предложения из дивизиона высшего. Вели ли мы переговоры с господином Евнемовым из «Енисея»? Нет. Фамилии мы не раскрываем», — приводит слова Савина издание «РБ Спорт».

Напомним, «Торпедо» по итогам завершившегося сезона-2022/2023 покинуло Российскую Премьер-Лигу, набрав 13 очков по результатам 30 проведённых матчей. В Кубке России автозаводцы остановились на стадии 1/4 финала в Пути регионов, уступив «Акрону».

Следующую кампанию чёрно-белые проведут в Первой лиге, откуда «Торпедо» поднялось в высший российский дивизион только прошлым летом.