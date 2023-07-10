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Погба прибыл в Саудовскую Аравию и побывал в расположении «Аль-Иттихада»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба прилетел в Саудовскую Аравию в конце прошлой недели. Об этом сообщает журналист Ромео Агрести в своём «твиттере».

По информации источника, в услугах французского футболиста заинтересован местный «Аль-Иттихад». Погба побывал в расположении клуба, главным тренером которого является португальский специалист Нуну Эшпириту Санту. Причины посещения футболиста расположения «Аль-Иттихада» неизвестны.

Отметим, что в «Аль-Иттихад» этим летом перешли два соотечественника Погба — полузащитник Н'Голо Канте и нападающий Карим Бензема.

30-летний Погба перешёл в «Ювентус» летом 2022 года. Его контракт с туринским клубом рассчитан до июня 2026 года. Из-за травм в прошлом сезоне полузащитник провёл лишь 10 матчей во всех турнирах.

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