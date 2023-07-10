Погба прибыл в Саудовскую Аравию и побывал в расположении «Аль-Иттихада»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба прилетел в Саудовскую Аравию в конце прошлой недели. Об этом сообщает журналист Ромео Агрести в своём «твиттере».
По информации источника, в услугах французского футболиста заинтересован местный «Аль-Иттихад». Погба побывал в расположении клуба, главным тренером которого является португальский специалист Нуну Эшпириту Санту. Причины посещения футболиста расположения «Аль-Иттихада» неизвестны.
Отметим, что в «Аль-Иттихад» этим летом перешли два соотечественника Погба — полузащитник Н'Голо Канте и нападающий Карим Бензема.
30-летний Погба перешёл в «Ювентус» летом 2022 года. Его контракт с туринским клубом рассчитан до июня 2026 года. Из-за травм в прошлом сезоне полузащитник провёл лишь 10 матчей во всех турнирах.
Погба станцевал с травмированным коленом
- 10 июля 2023
-
10:54
-
10:54
-
10:51
-
10:43
-
10:37
-
10:31
-
10:27
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:09
-
10:02
-
09:58
-
09:46
-
09:44
-
09:42
-
09:36
-
09:26
-
09:23
-
09:22
-
09:19
-
09:14
-
09:07
-
09:04
-
08:52
-
08:51
-
08:41
-
08:30
-
08:27
-
08:08
-
07:39
-
07:12
-
07:01
-
06:45
-
06:10