«Барселона» намерена расстаться с восемью игроками в летнее трансферное окно

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани взял на себя обязательства расстаться в летнее трансферное окно с восемью футболистами. Речь идёт о защитниках Клемане Лангле, Серджино Десте и Эрике Гарсии, полузащитниках Франке Кессье, Пабло Торре и Нико Гонсалесе, а также нападающих Ферране Торресе и Алексе Кольядо. Об этом сообщает журналист Хави Мигель в «Твиттере».
Пабло Торре отправится в аренду для получения опыта, клуб готов сохранить Гарсию, но продаст его при получении достойного предложения. Со всеми остальными «Барселона» готова расстаться на полноценной основе ради оптимизации финансового положения. В первую очередь с Лангле и Дестом, которые получают большие зарплаты.
На стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» продолжается реконструкция. Видеоролик:
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