Наиль Измайлов: было 25 версий календаря ФНЛ, президиум выбрал оптимальный

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о критике со стороны главного тренера «Химок» Андрея Талалаева, который остался недоволен календарём на старте сезона.

«Календарь мы делали вместе с Высшей школой экономики, это алгоритмический календарь, в котором заложены временные слоты для проведения матчей, перемещения команд, их восстановления. Было 25 версий календаря, президиум выбрал оптимальный. Он, наверное, максимально сбалансированный», — цитирует Измайлова «РБ Спорт».

Напомним, ранее этим летом главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заявил, что ему не нравится календарь на новый сезон в Первой лиге. По словам российского специалиста, играть в стартовых турах с лидерами турнира командам, выбывшим из Российской Премьер-Лиги, очень непросто.