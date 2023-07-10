Стало известно, почему «Барселона» отказалась от возвращения Неймара

Стали известны причины, по которым «Барселона» отказалась от возвращения в команду бразильского нападающего французского «ПСЖ» Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, услуги бразильца были предложены «Барселоне» его агентами, однако каталонский клуб решил, что переход Неймара будет экономически нецелесообразным, а также может повлечь за собой проблемы в раздевалке команды.

31-летний Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Его переход в «ПСЖ» остаётся самым дорогим в истории футбола по сумме трансфера. Парижский клуб заплатил за бразильского нападающего € 222 млн. Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 60 млн.

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