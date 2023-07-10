Магуайр тренируется три раза в день, чтобы сохранить своё место в «МЮ» — Романо

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не собирается покидать клуб и тренируется три раза в день под руководством Рикарду Карвалью с целью сохранить место в составе английской команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

30-летний Магуайр, вероятно, рассматривается клубом в качестве одного из футболистов, с которыми он может расстаться в летнее трансферное окно. Магуайр стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года, когда манкунианцы заплатили «Лестеру» за его переход € 87 млн. За это время защитник принял участие в 175 матчах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Контракт между сторонами истекает через два сезона.

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