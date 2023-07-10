«Челси» представил новую форму в классическом дизайне без логотипа спонсора

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте представил новую форму команды на предстоящий сезон.
Новая форма «Челси» выполнена в классическом дизайне, отсылающем к сезону-1997/1998, когда лондонцы выиграли Кубок обладателей кубков УЕФА. Также в этой форме «аристократы» выиграли Кубок лиги и Суперкубок УЕФА.
Фото: ФК «Челси»
«Новый дизайн для сезона-2023/2024 напоминает о нашем прошлом, а дополнительные золотые детали, включая переливающуюся эмблему, подчёркивают престиж и гламур знаменитой King’s Road в 1990-х. На футболке изображён рычащий лев — символ престижа и истории «Челси».
Хотя в клубе происходят изменения, гордость остаётся прежней. Детали футболки указывают именно на это — «Челси» остаётся гордостью Лондона», — гласит официальное представление новой формы.
- 10 июля 2023
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