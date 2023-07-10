Пауло Дибала опубликовал совместную фотографию с Брэдом Питтом

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала в своём аккаунте в Threads опубликовал совместную фотографию с голливудским актёром Брэдом Питтом.

Фото: Соцсети Пауло Дибалы

«С Брэдом Питтом на Сильверстоуне», — написал Дибала.

29-летний Дибала выступает за «Рому» с 2022 года, когда перешёл в команду в статусе свободного агента, подписав контракт до лета 2025 года. За римлян в 38 матчах аргентинский нападающий забил 18 голов и отдал восемь результативных передач. Сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Челси», однако сам Дибала желает остаться в «Роме».

В составе сборной Аргентины Дибала в 2022 году выиграл чемпионат мира. У него 38 матчей в составе национальной команды и три гола.

Дибала прыгнул в бассейн вместе со своей девушкой. Видеоролик: