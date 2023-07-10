«Боруссия» Дортмунд отдаст 19-летнего Кулибали в аренду в «Бёрнли» с обязательством выкупа

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Сумаила Кулибали проведёт следующий сезон в английском «Бёрнли» на правах аренды, по завершении которой бордовые выкупят футболиста. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, сегодня 19-летний игрок пройдёт медицинское обследование для «Бёрнли», который по итогам прошлого сезона заслужил повышение в классе и теперь будет выступать в английской Премьер-лиге. Отмечается, что сделку клубы согласовали ещё на прошлой неделе.
В прошлом сезоне Сумаила Кулибали выступал преимущественно за резервную команду «Боруссии» в третьем по силе немецком дивизионе. Там он провёл 16 игр, а в Бундеслиге отметился одним появлением на поле — в матче со «Штутгартом» в середине апреля.
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