«Все команды уровня Лиги Европы». Игрок «Зенита» Круговой — о турнире в Санкт-Петербурге

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о проходящем в Санкт-Петербурге товарищеском турнире «Кубок PARI Премьер». Футболист отметил уровень команд, участвующих в нём, заявив, что он соответствует уровню Лиги Европы.
«Хорошая подготовка перед началом сезона. Все команды хорошие, уровня Лиги Европы. Турнирных задач не стояло, на результат не обращаем внимания. Михаил Кержаков — молодец, отбил два пенальти. Он же никогда не отбивал пенальти, так что поздравляю его, с почином. Миша с кем-то спорил насчёт ящика картошки. Учитывая, что «Фенербахче» проводит первый матч, они в хорошей форме. Если сравнивать эту игру с той, что была в Стамбуле, тогда был интересный матч, голов было много. Посмотрим, готовы ли к Суперкубку. У нас уже был похожий турнир, когда мы играли с российскими командами», — приводят слова Кругового «РИА Новости Спорт».
«Зенит» уже успел сыграть матчи со всеми остальными участниками турнира, обыграв азербайджанский «Нефтчи» (3:1), уступив сербской «Црвене Звезде» (1:2) и победив турецкий «Фенербахче» (0:0, 4:3 пен.).
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