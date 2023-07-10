Защитник «Фенербахче»: матч с «Зенитом» был для нас хорошим тестом против хорошей команды

Защитник стамбульского «Фенербахче» Назим Сангаре высказался о поражении в матче Кубка PARI Премьер от санкт-петербургского «Зенита» (0:0, 3:4 пен.) и оценил уровень организации турнира.

«Для нас этот матч был хорошим тестом против хорошей команды. Физическая готовность только на подходе, мы начали тренироваться недавно, поэтому это был хороший тест. Турнир организован хорошо, всё очень комфортно. Я надеюсь, что всё будет так же, посмотрим», — приводит слова Сангаре ТАСС.

«Фенербахче» начал свои выступления на турнире матчем с «Зенитом», однако турецкой команде ещё предстоит провести игры с азербайджанским «Нефтчи» и сербской «Црвеной Звездой». Стамбульцы и белградцы сохраняют шансы на победу в Кубке.