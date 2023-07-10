Пулишич пройдёт медобследование для «Милана» на этой неделе. Сделка с «Челси» заключена

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич в ближайшее время завершит переход в «Милан», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, на этой неделе футболист прибудет в Италию, чтобы пройти медобследование. С «Челси» улажены последние детали, сделка закрыта. Контракт Пулишича с «Миланом» будет рассчитан до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что «россонери» заплатят синим за Кристиана € 23 млн, включая бонусы. В сезоне-2022/2023 американский хавбек провёл 23 игры за «Челси» в английской Премьер-лиге и забил один гол.
Ранее в своей профессиональной карьере Пулишич играл за «Боруссию» (Дортмунд), в составе которой он стал победителем Кубка Германии. С «Челси» 24-летний хавбек выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
- 10 июля 2023
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