Фомин: мне нравится жеребьёвка «Динамо» в Кубке России. Сыграем в дерби со «Спартаком»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался насчёт жеребьёвки Фонбет Кубка России, по результатам которой бело-голубые попали в группу D с «Краснодаром», «Спартаком» и «Пари НН».

«Группа смерти» в Кубке России? Мне нравится результат жеребьёвки, потому что я воспитанник «Краснодара», играл в Нижнем Новгороде два года, сыграем в дерби со «Спартаком». Все матчи интересные. Надеюсь, что всё будет хорошо», — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошлом сезоне Кубок России выиграл московский ЦСКА, одолевший в финале «Краснодар» в серии послематчевых пенальти (6:5). Новый розыгрыш турнира стартует 25 июля 2023 года и завершится 1 июня 2024 года. Первый тур пройдёт 25–27 июля.