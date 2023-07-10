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Наиль Измайлов: «Акрон» действительно разрушитель больших клубов

Наиль Измайлов: «Акрон» действительно разрушитель больших клубов
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов оценил новый формат Кубка России — 2022/2023. Турнир выиграл московский ЦСКА.

«Акрон» действительно разрушитель больших клубов, прошёл хороший путь, но это, скорее, исключение из правил. Регламент Кубка очень похож на регламент онлайн игр, оттуда идёт эта система. Мы надеемся, что сейчас РФС прислушается к мнению клубов ФНЛ и будет изменена формула, с сезона-2024/2025 – в части выдачи уайлд-кард тем, кто прошёл до определённой стадии», — цитирует Измайлова «РБ Спорт».

Напомним, «Акрон» в Кубке России — 2022/2023 добрался до стадии финала Пути регионов, где уступил будущему финалисту турнира «Краснодару». В Суперфинале Кубка России победу одержал ЦСКА, обыграв «быков» в серии послематчевых пенальти.

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