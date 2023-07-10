Газизов: назначение Бердыева — инициатива клуба «Динамо» Махачкала

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о причинах назначения Курбана Бердыева главным тренером команды.

«Это инициатива клуба «Динамо» Махачкала. Мы работаем коллективно, поэтому рады, что Курбан Бекиевич принял наше предложение. Сложно ли шли переговоры? Давайте не будем об этом говорить. Мы просто рады, что Курбан Бекиевич согласился возглавить команду. Так что всё отлично», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

О назначении Курбана Бердыева главным тренером «Динамо» Махачкала стало известно вчера, 9 июля. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года. Бердыев известен прежде всего по тренерской работе в «Рубине» и в «Ростове». С казанским клубом он дважды становился чемпионом страны (2008, 2009).