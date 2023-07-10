Роман Широков: «Спартак» спонсирует якобы частная компания, но разницы с «Газпромом» нет

Экс-игрок сборной России, «Зенита» и «Спартака» Роман Широков ответил на вопрос, почему в российском футболе много денег, несмотря на санкции.

«Деньги в России есть. Просто надо понимать, куда они идут. Если про «Спартак» говорить, его спонсирует якобы частная компания — могут тратить сколько хотят в рамках дозволенного и приличия. Компания, которая спонсирует «Спартак», — прибыльная. Соответственно, разницы между «Газпромом» и «Лукойлом» нет? Как по мне, да», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 «Зенит» выиграл чемпионский титул, став лучшей командой в России. «Спартак» занял третье место, команда Гильермо Абаскаля набрала 54 очка по итогам 30 проведённых матчей в рамках внутреннего первенства.