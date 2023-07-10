Роман Широков: «Спартак» спонсирует якобы частная компания, но разницы с «Газпромом» нет
Поделиться
Экс-игрок сборной России, «Зенита» и «Спартака» Роман Широков ответил на вопрос, почему в российском футболе много денег, несмотря на санкции.
«Деньги в России есть. Просто надо понимать, куда они идут. Если про «Спартак» говорить, его спонсирует якобы частная компания — могут тратить сколько хотят в рамках дозволенного и приличия. Компания, которая спонсирует «Спартак», — прибыльная. Соответственно, разницы между «Газпромом» и «Лукойлом» нет? Как по мне, да», — цитирует Широкова «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 «Зенит» выиграл чемпионский титул, став лучшей командой в России. «Спартак» занял третье место, команда Гильермо Абаскаля набрала 54 очка по итогам 30 проведённых матчей в рамках внутреннего первенства.
Комментарии
- 10 июля 2023
-
12:29
-
12:14
-
12:10
-
12:08
-
12:06
-
12:04
-
12:01
-
11:59
-
11:45
-
11:38
-
11:35
-
11:24
-
11:20
-
11:18
-
11:13
-
11:10
-
11:06
-
11:03
-
11:00
-
10:54
-
10:54
-
10:51
-
10:43
-
10:37
-
10:31
-
10:27
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:09
-
10:02
-
09:58
-
09:46
-
09:44
-
09:42
Партнерский контент