Ренан: я не отказался от дриблинга. У болельщиков «Зенита» всё же есть шанс это увидеть

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан заверил болельщиков сине-бело-голубых, что они ещё смогут насладиться дриблингом в его исполнении. Игрок обороны отметил, что будет идти в обводку только тогда, когда это будет действительно необходимо.

«Молодым игрокам, впервые так далеко уезжающим за рубеж, не просто сразу втянуться в новые условия, где бы они ни оказались. Но, по собственным ощущениям, мне удалось сделать это в довольно короткие сроки. Привыкнуть к тому футболу, в который играет «Зенит», и к российскому в целом. За что хочу сказать большое спасибо партнёрам по команде. Чувствую себя в ней абсолютно раскрепощённым, на сто процентов своим и уже привыкшим к новым условиям. А играю при этом с удовольствием.

Не пропало ли желание идти в обводку? Скажу, что немного изменил свой подход к таким вещам. Пересмотрел взгляд на то, когда стоит делать, а когда нет. Всё-таки футбол в России действительно отличается от того, к чему привык в Бразилии. Но, думаю, у болельщиков всё же есть шанс увидеть мой дриблинг снова. Я не отказался от этого совсем. Просто теперь стараюсь делать это вовремя и когда действительно необходимо», — приводит слова Ренана «Матч ТВ».