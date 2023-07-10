Гарри Магуайр может остаться в «МЮ», но тен Хаг заберёт у него капитанскую повязку — Goal
Поделиться
Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может лишиться капитанской повязки, если останется в команде. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг не видит в англичанине капитана команды в следующем сезоне. Об этом сообщает Goal.
30-летний Магуайр, вероятно, рассматривается клубом в качестве одного из футболистов, с которыми он может расстаться в летнее трансферное окно. Магуайр стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года, когда манкунианцы заплатили «Лестеру» за его переход € 87 млн. За это время защитник принял участие в 175 матчах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Контракт между сторонами истекает через два сезона.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
Комментарии
- 10 июля 2023
-
13:57
-
13:48
-
13:45
-
13:34
-
13:31
-
13:20
-
13:16
-
13:14
-
13:07
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:49
-
12:47
-
12:35
-
12:29
-
12:14
-
12:10
-
12:08
-
12:06
-
12:04
-
12:01
-
11:59
-
11:45
-
11:38
-
11:35
-
11:24
-
11:20
-
11:18
-
11:13
-
11:10
-
11:06
-
11:03
-
11:00
-
10:54
Партнерский контент