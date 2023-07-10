Экс-президент «Зенита» Туфрин — о бразильцах в команде: у меня двоякое чувство

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин признался, что для него ценность побед петербургской команды не снижается из-за того, что её состав пополняет всё больше бразильцев.

«У меня двоякое чувство. С одной стороны, бразильцы в «Зените» дают результат, с другой, я думаю, что обида у российских игроков «Зенита», которые вынуждены сидеть на лавке, тоже существует. Главное, чтобы это недовольство не превысило критическую массу. Мы же помним события десятилетней давности, когда Денисов, Кержаков и другие взбунтовались из-за прихода в команду Халка и Витселя. Вот это меня настораживает как болельщика. Но, я думаю, при нынешнем руководстве «Зенита» такой ситуации не должно быть.

С другой стороны, легионеры — общемировая тенденция. Возьмите английский чемпионат: есть клубы, в которых нет англичан. В Италии так же, в Германии, хотя и в меньшей степени. Иногда смотришь на состав зарубежных команд — одни легионеры. Другое дело, что нет такого большого количества представителей одной страны, как в «Зените». Не вызывает ли у меня отторжения приток легионеров? Давайте вспомним, что к победе в чемпионате России и в Кубке УЕФА «Зенит» привёл в середине нулевых голландский тренер Дик Адвокат. Ему сразу дали звание почётного гражданина Петербурга. А певица Эдита Пьеха получила его только в этом году, хотя её выдвигали 15 раз. Ну о чём тут говорить?

У меня нет чувства, что «Зенит» — чужой клуб. Приглашение легионеров — мировая тенденция. Ничего с этим поделать нельзя, да и не нужно делать. Жаль только, что мы отключены от международных турниров, матчей. Поэтому к нам не особо едут иностранцы. Только за очень большие деньги. Как говорят, бразильцы очень любят деньги. Ценность побед «Зенита» для меня не снижается. Главное, что клуб побеждает. Потому что «Зенит» — это город, это имя, это российский тренер. Почему нет? «Зенит» ассоциируется для меня и с Петербургом, и со страной. Тем более что в команду приезжают легионеры с российским паспортом», — цитирует Туфрина «РБ Спорт».