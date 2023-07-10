Каземиро готов стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро признался, что ему бы хотелось стать капитаном английской команды.

«Если честно, мне нравится быть капитаном. Нравится подавать пример, приходить первым на тренировки, нравится всё это. Капитанская повязка — это не более чем символ, но такие игроки должны разговаривать с судьями, быть примером. Мне нравится это», — приводит слова Каземиро Goal.

31-летний Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года. В английской Премьер-лиге бразильский полузащитник сыграл 28 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Соглашение между сторонами подписано до лета 2026 года.

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