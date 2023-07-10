Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каземиро готов стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Каземиро готов стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро признался, что ему бы хотелось стать капитаном английской команды.

«Если честно, мне нравится быть капитаном. Нравится подавать пример, приходить первым на тренировки, нравится всё это. Капитанская повязка — это не более чем символ, но такие игроки должны разговаривать с судьями, быть примером. Мне нравится это», — приводит слова Каземиро Goal.

31-летний Каземиро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года. В английской Премьер-лиге бразильский полузащитник сыграл 28 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Соглашение между сторонами подписано до лета 2026 года.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ньюкасл» хотят подписать Диаби из «Байера»
Гарри Магуайр может остаться в «МЮ», но тен Хаг заберёт у него капитанскую повязку — Goal
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023