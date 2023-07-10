Опубликована фотография Медины и Бонгонда в форме «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина и нападающий «Кадиса» Тео Бонгонда находятся на стадионе «Спартака», где в форме клуба проходят фотосессию для предстоящей презентации. Фотографию футболистов выложил телеграм-канал «Дай ударитЬ».
Фото: Телеграм-канал «Дай ударитЬ»
26-летний парагвайский полузащитник Медина присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.
В минувшем сезоне испанской Примеры Бонгонда принял участие в 31 игре, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами. Его команда завершила сезон на 14-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги.
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