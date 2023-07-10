Анатолий Байдачный: в памяти Марио Фернандес всегда будет легендой ЦСКА

Бывший игрок московского «Динамо» и тренер разных команд РПЛ Анатолий Байдачный прокомментировал ситуацию с переходом в «Зенит» защитника Марио Фернандеса.

«Это право выбора. Возможно, думает, что с «Зенитом» ему будет лучше. Может, там условия лучше. Он уже отдал жизнь ЦСКА. Столько лет отыграл. Что, теперь осуждать Месси из-за ухода из «Барселоны»? Так что у меня нет вопросов к Марио. В памяти он всегда будет легендой армейцев.

Уже зрелый человек, сам принимает решение. Может, на тренерскую работу скоро перейдёт. Это его право выбора. Будет ли он играть в «Зените»? Это решать тренеру. Если его берут, значит, он нужен. Значит, найдут место. Правда, я не знаю, в каком он состоянии находится. Но понятно, что Марио – очень разносторонний футболист», – цитирует Байдачного «РБ Спорт».