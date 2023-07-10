Нобоа — об РПЛ: иностранцы боятся играть в России

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос, считает ли он уровень российского футбола низким.

«Да. Почему? Иностранцы боятся играть в России. В Южной Америке можно найти хороших игроков, но в Европе трудно найти. Все знают, какие проблемы есть», — сказал Нобоа «РБ Спорт».

Нобоа перебрался в Россию в 2007 году, откликнувшись на предложение казанского «Рубина». В 2012 году полузащитник перебрался в «Динамо», а оттуда — в греческий ПАОК. В 2015 году футболист присоединился к «Ростову», затем играл за «Зенит», «Рубин» (на правах аренды) и, наконец, обосновался в «Сочи».

В составе «Рубина» Кристиан дважды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. С «Зенитом» Нобоа выигрывал Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2018/2019.