Агент Медины: Хесус уже является игроком «Спартака»

Агусти Параха, агент полузащитника Хесуса Медины, заявил, что его клиент перешёл из ЦСКА в «Спартак».

«Могу только сказать, что Медина уже является игроком «Спартака», — приводит слова Парахи Sport24.

Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге, а «Спартак» занял третью строчку.

Ранее в Сети появилась фотография Медины в форме «Спартака». Также майку красно-белых примерил Тео Бонгонда.