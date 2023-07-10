Агент Медины: Хесус уже является игроком «Спартака»

Агусти Параха, агент полузащитника Хесуса Медины, заявил, что его клиент перешёл из ЦСКА в «Спартак».
«Могу только сказать, что Медина уже является игроком «Спартака», — приводит слова Парахи Sport24.
Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.
В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге, а «Спартак» занял третью строчку.
Ранее в Сети появилась фотография Медины в форме «Спартака». Также майку красно-белых примерил Тео Бонгонда.
- 10 июля 2023
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