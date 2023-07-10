Источник: Кристиан Рамирес перейдёт из «Краснодара» в «Ференцварош» за € 2 млн

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес перейдёт в венгерский «Ференцварош». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, сумма трансфера футболиста составит € 2 млн.
28-летний Рамирес перешёл в «Краснодар» в 2017 году именно из «Ференцвароша». Всего за краснодарский клуб эквадорец сыграл 187 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и 15 результативными передачами. Его контракт с российской командой был рассчитан до июня 2025 года. В составе «Краснодара» Рамирес не выиграл ни одного трофея.
Выступая за «Ференцварош» ранее, Рамирес выигрывал чемпионат Венгрии и трижды одерживал победу в национальном Кубке. Отметим, что сейчас клуб возглавляет российский тренер Станислав Черчесов.
- 10 июля 2023
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