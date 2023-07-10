Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своём состоянии после травмы
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо в своих социальных сетях рассказал болельщикам о своём состоянии после полученной ранее травмы.
Фото: Социальные сети Клаудиньо
Бразильский футболист выложил фотографию с матча Кубка PARI Премьер с турецким «Фенербахче» (0:0, 4:3 пен.), который вынужден был досрочно закончить из-за полученного в первом тайме встречи повреждения. Клаудиньо подписал снимок: «Всё в порядке, слава богу».
Сразу после матча с «Фенербахче» главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что у Клаудиньо, скорее всего, просто ушиб и серьёзной травмы бразильцу удалось избежать.
Следующий матч у «Зенита» уже в ближайшую субботу, 15 июля. Сине-бело-голубые сыграют с московским ЦСКА в Казани за Суперкубок России.
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