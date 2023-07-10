«Рубин» объявил о продлении контракта с Олегом Ивановым
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Казанский «Рубин» на своих официальных ресурсах объявил о продлении контракта с полузащитником Олегом Ивановым.
Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2024 года.
36-летний Иванов перешёл в «Рубин» в июле 2022 года, уже после того, как казанская команда вылетела из Российской Премьер-Лиги. Вместе с казанцами полузащитник вернулся в элитный дивизион чемпионата России.
Всего за «Рубин» Иванов сыграл 23 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Большую часть своей профессиональной игровой карьеры Иванов провёл в грозненском «Ахмате», а также успел поиграть за самарские «Крылья Советов», краснодарскую «Кубань», «Уфу», подмосковные «Химки», «Ростов» и «Спартак».
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