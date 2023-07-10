Мадридский «Реал» арендовал футболиста «Шахтёра» — Романо

Бразильский защитник «Шахтёра» Винисиус Тобиас, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за мадридский «Реал», вновь отыграет сезон в испанском клубе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В феврале 2023 года «Шахтёр» уведомил испанский клуб о возможном прекращении аренды Тобиаса. «Горняки» были готовы прекратить её, если «Реалу» не нужен Тобиас. У «сливочных» была опция выкупа, которую команда не активировала. Он выступал за молодёжную команду «Реала» и даже приглашался в первую команду, однако за неё так и не дебютировал. Новая аренда обойдётся «Реалу» в € 500 тыс. с необязательным правом выкупа за € 15 млн.

В «Шахтёр» Тобиас перешёл в январе 2022 года из «Интернасьонала». Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.