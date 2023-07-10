Новичка «Зенита» Педро не ставят в состав «Коринтианса» из-за перехода в другой клуб — Meu

Нападающий «Коринтианса» Педро стал реже попадать в состав бразильской команды после того, как клуб оформил его переход в «Зенит». Об этом сообщает Meu Timao. По сведениям источника, главный тренер «Коринтианса» Вандерлей Лушембурго игнорирует футболиста из-за того, что с февраля 2024 года он уже не будет выступать за его команду.

Сине-бело-голубые реализовали право преимущественного выкупа игрока, бразильский нападающий присоединится к петербуржцам по достижении 18 лет. Напомним, ранее сообщалось, что контракт Педро с «Зенитом» будет рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу 5 февраля 2024 года.

Отмечалось, что «Зенит» заплатит около € 9 млн за 50% экономических прав на спортсмена, при этом бразильский клуб сохранит за собой 30%. На сайте Transfermarkt, специализирующемся на рыночной стоимости игроков, Педро оценивается всего в € 2 млн.