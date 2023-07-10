Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: хочу, чтобы Кейн был здесь

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался насчёт нападающего команды Гарри Кейна, интерес к которому проявляет мюнхенская «Бавария».

«Кейн — один из лучших игроков в мире. Я хочу, чтобы Гарри был здесь, и я хочу, чтобы «Тоттенхэм» был успешным. Уверен, что и он хочет того же», — цитирует Постекоглу инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что «Тоттенхэм» собирается отклонить второе предложение «Баварии» о приобретении Гарри Кейна в размере € 80 млн. Кроме того, «шпоры» уже ответили отказом на стартовое предложение мюнхенцев. Тогда «Бавария» давала € 70 млн за форварда.

В сезоне-2022/2023 Гарри провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. Кейн — воспитанник академиии «Тоттенхэма». За первую команду английский нападающий играет с 2011 года.