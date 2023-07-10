Защитник «Локомотива» Ненахов: у нас здоровая конкуренция с Сильяновым

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал об адаптации новых игроков в команде, а также о конкуренции с Александром Сильяновым.

«Сарвели забил (в товарищеском матче со «СКА-Хабаровск». — Прим. «Чемпионата»). Он вливается в коллектив. Саша Сильянов тоже, он и отдал предголевую передачу. Молодец. Все ребята отрабатывают на тренировках. Мы пашем ради одной цели. У нас здоровая конкуренция с Сильяновым. Всё в рабочем режиме. Он сегодня забил, отлично. Это на пользу команде», — цитирует Ненахова Metaratings.

В прошлом сезоне 24-летний Ненахов провёл 20 матчей за «Локомотив» в рамках Российской Премьер-Лиги, записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу. 22-летний Сильянов прошлую кампанию провёл в «Ростове», он принял участие в 30 играх высшего российского первенства, забил два гола и отдал одну голевую передачу.