«Торпедо» представило новую форму команды на фоне метро «Автозаводская» в Москве
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Московское «Торпедо» в своём официальном телеграм-канале опубликовало видео, в котором представило новую форму основной команды на сезон-2023/2023.
Форма команды выполнена в традиционных для «Торпедо» чёрно-белых цветах. На белую футболку нанесён отпечаток современного ЗИЛА, крупного района Москвы.
В качестве паттерна для гостевой формы использовалась схема шасси «ЗИС-спорт».
«История района ЗИЛ. Прошлое и будущее. Футбол настоящего», — гласит официальный слоган новой формы.
В презентации новых комплектов поучаствовали футболисты основного состава чёрно-белых. Игроки попозировали на домашнем стадионе, а также в различных районах Москвы. Одной из локаций стала станция столичного метро «Автозаводская».
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