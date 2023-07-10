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«Торпедо» представило новую форму команды на фоне метро «Автозаводская» в Москве

«Торпедо» представило новую форму команды на фоне метро «Автозаводская» в Москве
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Московское «Торпедо» в своём официальном телеграм-канале опубликовало видео, в котором представило новую форму основной команды на сезон-2023/2023.

Форма команды выполнена в традиционных для «Торпедо» чёрно-белых цветах. На белую футболку нанесён отпечаток современного ЗИЛА, крупного района Москвы.

В качестве паттерна для гостевой формы использовалась схема шасси «ЗИС-спорт».

«История района ЗИЛ. Прошлое и будущее. Футбол настоящего», — гласит официальный слоган новой формы.

В презентации новых комплектов поучаствовали футболисты основного состава чёрно-белых. Игроки попозировали на домашнем стадионе, а также в различных районах Москвы. Одной из локаций стала станция столичного метро «Автозаводская».

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