Смолов выразил надежду, что болельщики «Динамо» будут приходить на матчи в РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поблагодарил болельщиков команды за поддержку во время матчей Братского кубка с ЦСКА, а также выразил надежду, что фанаты будут посещать и игры в рамках чемпионата и Кубка России.

«Формат Братского кубка – очень классный. Спасибо болельщикам и фанатам, которые пришли на матчи вчера и сегодня. Была суператмосфера, этого очень не хватало. Дорогие болельщики, спасибо большое, что пришли на матч! Надеемся, что на игры чемпионата и Кубка вы будете приходить в большом количестве. Мы будем стараться радовать вас хорошей игрой и результатами!» — сказал Смолов в видео на официальном YouTube-канале «Динамо».

Напомним, чтобы посетить матчи чемпионата России, болельщики должны иметь Fan ID.