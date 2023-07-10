Смолов выразил надежду, что болельщики «Динамо» будут приходить на матчи в РПЛ
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поблагодарил болельщиков команды за поддержку во время матчей Братского кубка с ЦСКА, а также выразил надежду, что фанаты будут посещать и игры в рамках чемпионата и Кубка России.
«Формат Братского кубка – очень классный. Спасибо болельщикам и фанатам, которые пришли на матчи вчера и сегодня. Была суператмосфера, этого очень не хватало. Дорогие болельщики, спасибо большое, что пришли на матч! Надеемся, что на игры чемпионата и Кубка вы будете приходить в большом количестве. Мы будем стараться радовать вас хорошей игрой и результатами!» — сказал Смолов в видео на официальном YouTube-канале «Динамо».
Напомним, чтобы посетить матчи чемпионата России, болельщики должны иметь Fan ID.
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