Ненахов: «Локомотив» заинтересован в продлении контракта, но посмотрим, что будет
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопрос о своём будущем.
«Разговаривал с агентом на этот счёт. Понятно, что «Локомотив» заинтересован в продлении контракта, но посмотрим, что будет. Интерес со стороны других клубов? Пока не буду говорить», — цитирует Ненахова Metaratings.
Контракт российского защитника с клубом действителен до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ненахова в € 1,5 млн.
Команда Михаила Галактионова заняла восьмое место в итоговой турнирной таблице чемпионата страны с 45 очками в активе, по дополнительным показателям опередив «Динамо».
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