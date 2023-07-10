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Тренер Гладилин: если легионер приходит в «Спартак», он должен занять место в старте

Тренер Гладилин: если легионер приходит в «Спартак», он должен занять место в старте
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что не видит смысла в трансферах иностранных футболистов, которые не будут играть в стартовом составе.

«У «Спартака» достаточно игроков. Если легионер приходит в команду «Спартак», то он твёрдо должен занять место в составе и быть ведущим футболистом. Тогда это приобретение понятно. А когда берутся легионеры, которые для ротации состава, то смысла нет, он не переиграет тех футболистов, которые уже есть в команде. Российских, я уже не беру иностранцев», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Напомним, в субботу, 8 июля, главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил о переходе полузащитника Хесуса Медины в «Спартак». В минувшем сезоне парагвайский хавбек в составе армейской команды провёл 25 матчей в РПЛ и забил восемь мячей.

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