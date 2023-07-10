Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

РФС представил официальный перевод правил игры в футбол на русский язык на сезон-2023/2024

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте представил официальный перевод правил игры в футбол на сезон-2023/2024 на русский язык.

Ознакомиться с правилами на русском языке можно по ссылке. Оттуда же можно и скачать официальные положения. Оригинал правил на английском языке представлен по следующей ссылке.

Новые правила вступили в силу 1 июля 2023 года. В новую редакцию был внесён ряд изменений, которые касаются положения «вне игры», пенальти, работы VAR и других аспектов игры в футбол.

Из изменений стоит отметить правило о праздновании голов — теперь всё время, которое игроки тратят на это, будет учитываться арбитром в списке потерянного.

Новый сезон в России официально начнётся 15 июля матчем «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок страны.