«Зенит» сыграет с петербургским «Динамо» без легионеров
Поделиться
«Зенит» объявил стартовый состав команды на товарищеский матч с санкт-петербургским «Динамо», который пройдёт сегодня, 10 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в закрытом формате.
Стартовый состав «Зенита»: Гойло, Сутормин, Адамов, Алип, Круговой, Коваленко, Ерохин, Козлов, Мостовой, Бакаев, Сергеев.
Запасные: Одоевский, Барановский, Бардачев.
Таким образом, в заявке «Зенита» на матч с «Динамо» только один иностранный футболист — казахстанский защитник Нуралы Алип. Отметим, что игроки из Казахстана не считаются легионерами в чемпионате России.
Напомним, вчера, 9 июля, «Зенит» принимал участие в товарищеском матче с «Фенербахче» (0:0, 4:3 пен.).
Комментарии
- 10 июля 2023
-
16:58
-
16:54
-
16:47
-
16:41
-
16:33
-
16:29
-
16:23
-
16:12
-
16:10
-
16:07
-
15:57
-
15:49
-
15:41
-
15:39
-
15:39
-
15:34
-
15:23
-
15:20
-
15:16
-
15:14
-
15:13
-
15:07
-
15:05
-
14:44
-
14:43
-
14:37
-
14:28
-
14:27
-
14:21
-
14:10
-
14:02
-
13:57
-
13:48
-
13:45
-
13:34
Партнерский контент