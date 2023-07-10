«Зенит» сыграет с петербургским «Динамо» без легионеров

«Зенит» объявил стартовый состав команды на товарищеский матч с санкт-петербургским «Динамо», который пройдёт сегодня, 10 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в закрытом формате.

Стартовый состав «Зенита»: Гойло, Сутормин, Адамов, Алип, Круговой, Коваленко, Ерохин, Козлов, Мостовой, Бакаев, Сергеев.

Запасные: Одоевский, Барановский, Бардачев.

Таким образом, в заявке «Зенита» на матч с «Динамо» только один иностранный футболист — казахстанский защитник Нуралы Алип. Отметим, что игроки из Казахстана не считаются легионерами в чемпионате России.

Напомним, вчера, 9 июля, «Зенит» принимал участие в товарищеском матче с «Фенербахче» (0:0, 4:3 пен.).