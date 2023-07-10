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Юрий Первак: если Малком захочет в Саудовскую Аравию, какой смысл «Зениту» его держать?

Юрий Первак: если Малком захочет в Саудовскую Аравию, какой смысл «Зениту» его держать?
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Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Зенита» Малком близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

«В этом мире в итоге всё равно всё продаётся и покупается. Прежде всего будет вопрос к Малкому. Думаю, что «Зенит» – не последняя инстанция. Малком же будет решать, хочет он туда уехать или нет. Захочет – значит, какой смысл его держать, не увеличивая ему здесь зарплату и не создавая такие же условия?

Зачем конкурировать с тем, с кем бессмысленно это делать? Уже были потуги создать крутую лигу в Китае на ровном месте. Сейчас попробуют саудовцы. Деньги есть, слава богу. Нефть добывается. Без Малкома «Зенит» уже не будет так доминировать в РПЛ? Думаю, что в «Зените» работает очень хорошая команда и они справятся с этим, если у Малкома есть такая задача (уехать в Саудовскую Аравию. – Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Первака «РБ Спорт».

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