Ловчев — о Бакаеве в «Зените»: не вижу для него перспектив в этой команде

Футбольный эксперт и бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение относительно дальнейшей судьбы полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зените».

«Ещё раз выскажу своё мнение по Бакаеву. Видно, что Зелимхан старается, очень старается. Но, как и говорил ранее, то, что он попал в «Зенит» — это его беда, я не вижу перспективы в этой команде. Он молод ещё, надо постоянно играть, а у меня ощущение, что тренер не видит, что он может стать лучше кого-то из тех, кто играет постоянно», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, Бакаев является воспитанником «Спартака». Он находился в структуре клуба с 2007 года. Из стана красно-белых Бакаев перешёл в «Зенит» в 2022-м. В сезоне-2022/2023 на счету хавбека 26 матчей за петербуржцев во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.