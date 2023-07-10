Самошников: в «Локомотиве» приходится перестраиваться под требования Галактионова
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Защитник «Локомотива» Илья Самошников заявил, что готов перестраиваться под требования главного тренера команды Михаила Галактионова.
«Конечно, приходится перестраиваться под требования нового для меня тренера. Понимаю, что хочет видеть в моём исполнении Михаил Михайлович. Стараюсь соответствовать его ожиданиям.
Готов ли я как крайний защитник участвовать в розыгрыше мяча в центре поля? Конечно, готов! Я должен помогать команде любыми способами. Буду делать всё для этого.
Мой голевой момент в товарищеской игре с «Балтикой»? Если вижу пространство в центре, я стараюсь смещаться, выполнять установку главного тренера. Думаю, что для меня это не будет проблемой. На тренировках работаем над этим», — приводит слова Самошникова «Матч ТВ».
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