Самошников: в «Локомотиве» приходится перестраиваться под требования Галактионова

Защитник «Локомотива» Илья Самошников заявил, что готов перестраиваться под требования главного тренера команды Михаила Галактионова.

«Конечно, приходится перестраиваться под требования нового для меня тренера. Понимаю, что хочет видеть в моём исполнении Михаил Михайлович. Стараюсь соответствовать его ожиданиям.

Готов ли я как крайний защитник участвовать в розыгрыше мяча в центре поля? Конечно, готов! Я должен помогать команде любыми способами. Буду делать всё для этого.

Мой голевой момент в товарищеской игре с «Балтикой»? Если вижу пространство в центре, я стараюсь смещаться, выполнять установку главного тренера. Думаю, что для меня это не будет проблемой. На тренировках работаем над этим», — приводит слова Самошникова «Матч ТВ».