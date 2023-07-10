Защитник «Зенита» Ренан едва не бросил футбол в самом начале карьеры

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан признался, что едва не опустил руки в самом начале карьеры. После отказа от восьмой подряд футбольной школы в Бразилии он был готов оставить мечту стать профессиональным футболистом.

«Вся заслуга принадлежит моим родителям. Каждый раз, когда получал от ворот поворот, папа и мама говорили: «Не переживай, всё сложится, главное, не опускай рук и пробуй ещё.

Мне тоже, конечно, не хотелось отказываться от мечты. Но в какой-то момент пришлось сложно. Более того, надежда практически потерялась. Тогда даже сказал родителям: «Буду играть только в своё удовольствие на любительском уровне». Но они продолжали в меня верить до последнего и, как выяснилось, до победного — на девятый раз меня приняли в клуб «Новуризонтино» в Сан-Паулу. И всё в итоге сложилось! Это была большая семейная победа. И, конечно, огромная для всех радость.

У любого ребёнка или подростка в моём окружении существовал риск выбрать не тот путь. Но мне опять же очень помог отец. Он всегда говорил: оно того не стоит, лучше сконцентрироваться на том-то и том-то. Благодаря папе я сейчас перед вами и записываю это интервью», — приводит слова Ренана «Матч ТВ».