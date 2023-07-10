Игнатьев: не надо кричать, что Дзюбе пора заканчивать играть

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о товарищеских матчах железнодорожников с «Балтикой» (0:1) и «СКА-Хабаровск» (3:0), в которых нападающий красно-зелёных Артём Дзюба не отметился забитыми мячами.

«Дзюба не забил и был не сильно заметен в двух последних товарищеских матчах «Локомотива»? А почему Дзюба должен быть заметен на поле? На этом этапе идёт подготовительный период. Более возрастному игроку нужно больше времени. Неправильно давать оценку о его готовности по товарищеским матчам. Надо ждать, когда Дзюба сыграет несколько официальных матчей.

Я бы не стал заострять внимание на том, что Дзюба не забил. Да, надо заострить внимание как на факте этого, это необходимо, но не надо делать выводы и кричать: «Караул! У Дзюбы дело не идёт и ему пора заканчивать играть». Это неправильно. Можно, например, констатировать, что Дзюба сейчас не такой, каким был вчера, чтобы просто понять, почему он не такой», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Дзюба присоединился к «Локомотиву» зимой этого года. Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету 13 матчей во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года и предусматривает опцию продления в том случае, если форвард совершит 12 голевых действий в следующем сезоне.