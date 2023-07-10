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«Наполи» представил новые комплекты домашней и выездной формы на сезон-2023/2024

«Наполи» представил новые комплекты домашней и выездной формы на сезон-2023/2024
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Пресс-служба «Наполи» презентовала комплекты домашней и выездной формы на сезон-2023/2024, которые разработаны в новом концепте.

«Для клуба это начало новой эры. Эта форма, с одной стороны, прочная связь со своим городом, а с другой — присутствие болельщиков «Наполи» во всём мире, которые украшают улицы главных международных городов в голубой цвет по случаю победы.

Домашний комплект «Наполи» на сезон-2023/2024

Домашний комплект «Наполи» на сезон-2023/2024

Фото: sscnapoli.it

Клуб действует как мост между страстью к команде, зародившейся в городе Неаполь, и миллионами болельщиков всех возрастов на всех континентах, которые передают свою любовь к синей футболке из поколения в поколение», — говорится в сообщении пресс-службы неаполитанцев.

Гостевой комплект «Наполи» на сезон-2023/2024

Гостевой комплект «Наполи» на сезон-2023/2024

Фото: sscnapoli.it

Отметим, что техническим спонсором по-прежнему остаётся EA7 (спортивный бренд Emporio Armani).

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