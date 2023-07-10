Сенников: переход Малкома в Саудовскую Аравию был бы странным

Футбольный эксперт и бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Малкома в один из клубов Саудовской Аравии.

«Здесь всё упирается в деньги. Если предложение действительно хорошее, то, конечно, нужно отпускать. Это будет хорошо и для игрока, и для клуба. Но с футбольной точки зрения такой игрок, как Малком, нужен «Зениту», и будет тяжело восполнить такую потерю. Не знаю, кем его заменить.

Стоит ли Малком € 50 млн? Сложно сказать. Мы видели его только в российском чемпионате. Конечно, он здесь очень сильно выделялся. Но стоит ли он таких денег, я не знаю. Но всё равно переход в Саудовскую Аравию какой-то странный. Это не европейский чемпионат. Не знаю, как Малком будет там играть. Сможет ли оттуда попасть в сборную? Купят ли его оттуда европейские клубы? Вот в чём главный вопрос», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

Контракт 26-летнего Малкома с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.