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«Ювентус» представил новый комплект гостевой формы на сезон-2023/2024

«Ювентус» представил новый комплект гостевой формы на сезон-2023/2024
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Туринский «Ювентус» представил новый комплект выездной формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2023/2024. Футболка выполнена в бело-розовых цветах c серыми полосами. Дизайн вдохновлён альпийским пиком Монте-Роза, возвышающимся над Турином.

Фото: ФК «Ювентус»

«Аутентичная» футболка — версия, которую наши игроки будут носить во время матчей – отличается только посадкой. Она намного более плотная, чем у комплекта для болельщиков, поскольку рассчитана на фигуру спортсмена. Кроме того, она сшита с использованием технологии HEAT.RDY, чтобы игроки чувствовали себя комфортно.

Фото: ФК «Ювентус»

Футболки изготовлены на 100% из переработанных материалов, что представляет собой лишь одно из решений adidas, нацеленных на борьбу с пластиковыми отходами», – сообщает пресс-служба «Ювентуса».

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