Игрок «Динамо» Фомин рассказал, что изменилось в игре команды с приходом Лички
Поделиться
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что изменилось в игре его команды с приходом на пост главного тренера чешского специалиста Марцела Лички.
«Мне нравится наш новый главный тренер. Надеюсь, что у «Динамо» всё будет хорошо.
Как изменилась игра с приходом Лички? Стараемся больше играть низом», — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, «Динамо» одержало две победы в рамках Братского кубка. В субботу, 8 июля, бело-голубые разгромили ЦСКА (5:0), а в воскресенье, 9 июля, подопечные Марцела Лички одержали победу над армейцами с более скромным счётом — 6:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июля 2023
-
21:30
-
21:24
-
21:09
-
21:00
-
20:58
-
20:38
-
20:37
-
20:30
-
20:23
-
20:16
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:30
-
19:24
-
19:17
-
19:02
-
18:53
-
18:52
-
18:40
-
18:28
-
18:26
-
18:09
-
18:02
-
17:44
-
17:43
-
17:29
-
17:20
-
17:13
-
16:58
-
16:54
-
16:47
-
16:41
-
16:33
Партнерский контент