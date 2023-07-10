Игрок «Динамо» Фомин рассказал, что изменилось в игре команды с приходом Лички

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что изменилось в игре его команды с приходом на пост главного тренера чешского специалиста Марцела Лички.

«Мне нравится наш новый главный тренер. Надеюсь, что у «Динамо» всё будет хорошо.

Как изменилась игра с приходом Лички? Стараемся больше играть низом», — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Динамо» одержало две победы в рамках Братского кубка. В субботу, 8 июля, бело-голубые разгромили ЦСКА (5:0), а в воскресенье, 9 июля, подопечные Марцела Лички одержали победу над армейцами с более скромным счётом — 6:3.